Медики назвали основные симптомы образования тромбов

Врачи назвали симптомы образования тромбов, на которые людям нужно обратить внимание.

Так, если человек заметил, что ноги часто сводит судорогой, это может говорить о наличии тромба в нижних конечностях. Также покалывание в руках или ногах может быть признаком тромбоза. Кроме того, стоит обращать внимание на бледность кожи и ее температуру в области конечностей. Боли в спине тоже могут говорить о тромбе.

Если присутствуют все вышеперечисленные симптомы и еще появилось чрезмерное потоотделение и одышка, то это тоже может указывать на наличие сгустка крови в области легких и сердечной мышцы, сообщает издание OANE.WS.