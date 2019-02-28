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Медики назвали основные симптомы образования тромбов 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Врачи назвали симптомы образования тромбов, на которые людям нужно обратить внимание.
Так, если человек заметил, что ноги часто сводит судорогой, это может говорить о наличии тромба в нижних конечностях. Также покалывание в руках или ногах может быть признаком тромбоза. Кроме того, стоит обращать внимание на бледность кожи и ее температуру в области конечностей. Боли в спине тоже могут говорить о тромбе.
Если присутствуют все вышеперечисленные симптомы и еще появилось чрезмерное потоотделение и одышка, то это тоже может указывать на наличие сгустка крови в области легких и сердечной мышцы, сообщает издание OANE.WS.
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