Дружба снижает риск смертельных сердечных болезней

«Что наша жизнь? Игра!»

«Всемирные игры разума»: премьера на «МИРе» } Наличие друзей и крепких социальных связей может спасти женщин от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — такое открытие сделали американские ученые.

Считалось, что проблемы с сердцем встречаются чаще у мужчин, но в последние годы показатели заболеваемости у обоих полов примерно сравнялись.

Медики выделили несколько факторов риска сердечных болезней, среди них — курение и повышенное кровяное давление.

В последнем исследовании эксперты решили оценить роль социальных факторов, сообщает Menopause.

Они в течение одиннадцати лет наблюдали за жизнью женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Результаты подтвердили — наличие социальной поддержки снижало риск смерти не только от сердечных заболеваний, но и от других причин.

Выявленную взаимосвязь признали «небольшой, но значимой». Эксперты объяснили ее большим психологическим благополучием и пониженным уровнем стресса.