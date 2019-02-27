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Дружба снижает риск смертельных сердечных болезней 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
«Что наша жизнь? Игра!»
«Всемирные игры разума»: премьера на «МИРе» } Наличие друзей и крепких социальных связей может спасти женщин от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — такое открытие сделали американские ученые.
Считалось, что проблемы с сердцем встречаются чаще у мужчин, но в последние годы показатели заболеваемости у обоих полов примерно сравнялись.
Медики выделили несколько факторов риска сердечных болезней, среди них — курение и повышенное кровяное давление.
В последнем исследовании эксперты решили оценить роль социальных факторов, сообщает Menopause.
Они в течение одиннадцати лет наблюдали за жизнью женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Результаты подтвердили — наличие социальной поддержки снижало риск смерти не только от сердечных заболеваний, но и от других причин.
Выявленную взаимосвязь признали «небольшой, но значимой». Эксперты объяснили ее большим психологическим благополучием и пониженным уровнем стресса.
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