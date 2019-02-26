Ученые узнали, кому нужно опасаться рака сердца

Злокачественные новообразования в области сердца встречаются очень редко. Сердечная мышца практически не подвержена раку. Более 75% обнаруженных опухолей оказываются доброкачественными.

По словам врачей, тревожным признаком рака сердца может стать постоянное чувство усталости. Болезнь чаще всего грозит тем, у кого были найдены пороки развития, обусловленные генетическими факторами.

По словам одной из пациенток, переживших рак сердца, она все время испытывала «запредельную» усталость. Женщина отмечает, что придя домой с работы у нее не оставалась сил делать что-либо еще. Пройдя ряд обследований врачи нашли у нее опухоль, которую удалили во время операции на открытом сердце, пишет nation-news.ru.