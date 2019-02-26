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Названы способы защиты глаз от воздействия гаджетов 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: depositphotos
Офтальмологи рассказали, что нужно делать для защиты своего зрение от воздействия различных девайсов. Медики уточнили, что на глаза влияет сине-фиолетовая часть спектра. В худшем случае, она даже может вызвать слепоту.
Для снижения вреда от гаджетов врачи советуют снижать яркость экрана и увеличивать размер шрифта. Также офтальмологи рекомендуют сократить время пребывания за устройствами.
Кроме того активным пользователям гаджетов нужно делать зарядку для глаз. К примеру, медики советуют через каждые 20 минут отводить глаза на двадцать секунд на предмет, который расположен на расстоянии в 20 шагов.
Еще один важный фактор — расстояние до экрана должно быть не менее 50 сантиметров, пишет ФАН.
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