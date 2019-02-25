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Кому не стоит делать ЭКГ 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Отечественные и зарубежные медики утверждают, что электрокардиограмма как таковая сама по себе процедура безвредная для человеческого организма. Ее вред заключается только во внесистемном применении ЭКГ — неплановое обследование с помощью данного аппарата может способствовать постановке неверного диагноза больного.

Когда это обследование лучше не проходить

Кандидат медицинских наук А. В. Родионов считает, что есть масса ситуаций, когда ЭКГ снимать не надо, это лишнее. Особенно это касается детей и молодежи — у каждого растущего организма масса индивидуальных особенностей развития, и если грамотный лечащий врач не назначал прохождение электрокардиограммы, самодеятельностью заниматься не стоит. Родионов заверяет, что здоровый человек в ЭКГ не нуждается — прохождение этой процедуры за ненадобностью вредно в плане возможной последующей неправильной интерпретации результатов: медик с низкой квалификацией может «рассмотреть» на ленте градации сердцебиения «серьезную патологию», которую потом придется «серьезно лечить». Антон Владимирович убежден, что для медика-профи достаточно банального измерения давления и ознакомления с результатами банальных анализов, чтобы определиться, стоит ли делать пациенту ЭКГ или нет.

Опасна ли кардиограмма сама по себе?

Доктор медицинских наук кардиолог Ракеш К. Пай говорит о том, что электрокардиограмма «может показать проблемы с сердцем, которые сделают ЭКГ с нагрузкой небезопасным». В действительности же коллеги Пая в этом смысле больше ратуют за профпригодность — Доменико Коррадо, Кристина Бассо, Антонио Пеллеккья и Гаэтано Тьене, авторы сборника «Спорт и сердечно-сосудистые заболевания», серьезно озабочены проблемой адекватного толкования и своевременной диагностики сердечных болезней с помощью ЭКГ. В этой книге приводится много примеров, когда неправильная постановка диагноза неквалифицированными медиками последствий травм способствовала ложному интерпретированию результатов ЭКГ, что, в свою очередь, потом навредило здоровью спортсменов.

Чтобы все узнать, надо правильно себя вести

Как подтверждает врач высшей категории Закир Анварович Ханнанов, ЭКГ назначается врачом, если сам пациент жалуется на боли в сердце или же проблемы в работе сердечно-сосудистой системы были выявлены в результате медобследования. Чтобы электрокардиограмма не «засбоила» и в итоге не навредила самому пациенту, перед ЭКГ врачи не советуют излишне физически нагружать организм: сердце перед обследованием должно работать как обычно, без экстрима. Как утверждает терапевт З. А. Ханнанов, «вред» от ЭКГ заключается, прежде всего в неправильной подготовке пациента к данной процедуре. Перед прохождением электрокардиограммы нельзя курить, пить кофе или крепкий чай (кофеин в любом случае повлияет на результаты обследования). Желательно 2 часа до ЭКГ ничего не есть. Масляно-жировые кремы, наносимые на тело после душа, перед снятием электрокардиограммы лучше не использовать: электроды трудно контактируют с «промасленной» кожей, что затрудняет сам процесс получения ЭКГ.
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