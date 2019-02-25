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Редкая болезнь привела к росту зуба в носу мужчины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В датском городе Орхус врачи обнаружили вросший зуб в носу пациента и удалили его. Об этом пишет научный журнал The BMJ.
59-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, на протяжении двух лет страдал от заложенности носа, странных белых выделений из левой ноздри и потери обоняния. Он пробовал самостоятельно вылечиться c помощью назальных спреев, но лекарства ему не помогли.
Спустя месяц безуспешного лечения датчанин прошел обследование в больнице. Проведенные анализы показали, что нос пациента деформирован, а в носовой полости образовались «непонятные сгустки». Врачи предположительно диагностировали у пациента кисту или опухоль и настояли на операции. В результате они обнаружили зуб в носу пациента и удалили его.
В ходе операции медики пришли в выводу, что в молодости пациент сломал челюсть и нос и нуждался в в лечении. Однако докторам не удалось найти связь между двумя случаями. «Скорее всего, у пациента в течение жизни в носу рос зуб, но симптомы оказались запоздалыми», — заключили лечащие врачи.
Десять дней датчанин пролежал в больнице под наблюдением врачей, принимая антибиотики. Спустя три недели мужчина окончательно восстановился.
Подобное заболевание встречается крайне редко: с 1959 по 2008 год в медицинских журналах было описано всего 23 подобных случая.
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