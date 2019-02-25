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/Ноу-хау программистов поможет в диагностике аутизма 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Нейрохакатон» — так называют научно-практическую конференцию, на которой создатели компьютерных приложений вместе с дизайнерами, менеджерами и сотрудниками ведущих клиник России решают актуальную проблему в области медицины. Тема нынешнего форума — аутизм.
Организаторы поставили участникам задачу: за три дня разработать для диагностического оборудования алгоритм, позволяющий анализировать маркеры крови и распознавать признаки заболевания. За лучший проект предусмотрен приз –300 тысяч рублей.
«Ученые уже видят связь между изменениями в крови и проявлением заболевания. Это позволит в будущем не только ставить диагноз, но и подбирать какие-то варианты лечения. Сообщество, которое занимается проблемами аутизма, достаточно активно в Новосибирске, поэтому выбор был тоже не совсем случайный»,
— сообщила организатор «Нейрохакатона» Наталья Подсосонная.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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