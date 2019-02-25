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Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
По статистике, до 60 лет доживают вдвое меньше мужчин.
Основными виновниками сложившейся ситуации принято считать склонность сильного пола к употреблению алкогольных напитков, никотина и более рискованному образу жизни. Однако учёные выяснили, что есть и биологическое объяснение. Проведённые исследования показали, что самки всех видов животных отличаются долголетием, как минимум в два раза чаще, чем самцы.
Специалисты из калифорнийского университета Сан-Франциско связывают продолжительность жизни с половыми гормонами, такого же мнения придерживаются и датские, и немецкие учёные.
Их теория заключается в том, что мужчины более уязвимы во время эпидемий из-за выработки в их организме тестостерона. А женский гормон эстроген, напротив, имеет противовоспалительный эффект.
Специалисты университета Вашингтона уверены, что секрет женского долголетия в том, что мозг представительниц прекрасного пола медленнее стареет. Американские геронтологи же утверждают, что женщины в три с половиной раза реже страдают сердечными заболеваниями.
При этом нельзя не отметить, что ученые Мичиганского университета отмечают, что несмотря на продолжительность жизни, годы активной деятельности, когда проблемы со здоровьем не мешают, у женщин гораздо короче, чем у мужчин.
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