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Названы популярные причины появления ранней седины 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
Ученые проанализировали причины появления седины у человека в раннем возрасте. Оказывается, самое пагубное влияние на организм оказывает стресс, провоцирующий преждевременное изменение цвета волос, пишет журнал Womanel.com.ua.
Однако существует еще ряд факторов, который не позволяет надолго сохранить естественный оттенок на голове. Заболевания щитовидной железы и гипофиза занимают второе по распространенности место среди факторов, провоцирующих седину. Сюда же относятся и различные аутоиммунные заболевания.
Нехватка витаминов, в частности B12, недостаток которого может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов, также приводит к образованию седины.
Отдельно специалисты выделяют курение и алкоголь, которые также приводят к раннему поседению.
Ранее сообщалось, что ранняя седина указывает на долголетие. К такому выводу пришли испанские ученые. В результате проведенных экспериментов удалось установить, что изменение цвета волос в молодом возрасте указывает на то, что организм не растрачивает глуатион, недостаток которого приводит к возникновению различных сердечно-сосудистых заболеваний.
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