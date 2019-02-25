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Священник объяснил слова о постыдном обнажении перед врачами 

360tv.ru + ещё 12 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковный священник Андрей Ткачев объяснил «360» заявление о том, что женщине должно быть стыдно раздеваться перед мужчиной-врачом. Он утверждает, что слова были вырваны из контекста и поданы «тенденциозно».
«Советы не неоднозначные — это тенденциозная подача. Я говорил о том, что были [примеры] — допустим, сестра Василия Великого, например, никогда не обнажалась перед врачами. До XIX века это вообще была общая тема. Для обычного человека с классической нравственностью было большим барьером обнажаться на людях — это касается и пляжной культуры, и врача», —
заявил протоиерей храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево.
У нас сейчас расширились пороги безнравственности, чувство стыда потеряли почти совсем, летом это будет видно на улицах. Я просто приводил пример, не более того — что даже в этом случае некоторые люди поступали категорично. Люди болеют и лечатся, отдают свое тело на манипуляции врачебные, тут никогда не денешься. Сам бывал у врача и осуждать не могу
Ранее СМИ сообщали, что в эфире телеканала «Царьград» священник осудил женщин, раздевшихся на приеме у врача-мужчины. Он предложил почаще пить святую воду и молиться.
«А наши все — враспонашку! Перед всеми — на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие»,
— сказал он в эфире.
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