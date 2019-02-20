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Яркий экран смартфона «выжег» в глазах девушки 500 отверстий 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Тайваня получила необратимые повреждения глаз из-за того, что два года пользовалась телефоном исключительно с максимальной яркостью экрана. Об этом сообщает издание International Business News.
В марте 2018 года 25-летняя девушка по фамилии Чэнь, работающая секретарем в городе Гаосюн на юго-западе острова, почувствовала очень сильную резь в глазах. Она пыталась снять симптомы глазными каплями, но они не помогли. Спустя несколько месяцев боль только усилилась, а белки Чэнь налились кровью.
Девушка обратилась к врачу. На осмотре ей сказали, что острота зрения на ее левом глазе упала до 60 процентов, в то время как на правом — до 30. Врачи обнаружили на роговице правого глаза 25-летней девушки 500 микроотверстий. Они заявили пациентке, что ее глаза выглядят так, будто их «испекли в микроволновке».
Доктора назвали причиной недуга привычку Чэнь пользоваться мобильным телефоном при полной яркости экрана. Девушка не меняла настройки даже тогда, когда заходила в помещение или пользовалась смартфоном в темноте.
Чэнь назначали курс стероидов и восстановительных процедур, который она проходит до сих пор. Со временем состояние ее глаз улучшилось. Тем не менее, по словам врачей, полностью восстановить зрение уже не удастся.
Профессор-офтальмолог Хун Цитин отметил, что после всего двух часов использования телефона на максимальной яркости у человека могут начаться проблемы со зрением: «Близорукость, покраснение глаз, астенопия, синдром сухого глаза, чувство жжения и инородного тела в глазе — а затем повреждение роговицы, катаракта и ретинопатия». Доктор отметил, что излучение от экрана составляло 625 люменов при рекомендованном уровне в 300 люменов. Марку и модель телефона врачи не назвали.
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