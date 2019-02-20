Ученые приблизились к разгадке феномена памяти

Ученые всегда интересовались тем, как формируется память и какое факторы отвечают за ее блокировку. Для того, чтобы разгадать феномен памяти ученые из Центра клеточных и молекулярных исследований Donnelly и U решили заняться исследованием разума червей.

Более полувека назад ученые впервые описали феномен блокировки памяти, однако представители науки до сих пор не нашли ответы на некоторые вопросы. Благодаря экспериментам с червями исследователи обнаружили, что блокировка памяти происходит не только из-за проблем с формированием воспоминаний, как до этого считалось, а из-за самих воспоминаний. В 1960-х годах ученым удалось установить, что научившиеся реагировать на определенный сигнал представители фауны не смогли отвечать на другой.

В последней научной работе велись червей обучали ассоциировать голод либо со вкусом соли, либо с запахом бензальдегида, пахнущий сладостью. В отличии от экспериментальных, нетренированные черви нашли эти запахи привлекательными, в то время, как подопытные нематоды испытывали сильную неприязнь к ним. Далее эксперты дали бензальдегид обученным червям вместе с солью, а когда им была показана только соль, они все еще ползли к ней.

Чтобы лучше понять, как работает блокировка, ученые повторили опыт с круглыми червями на основе белка EGL-4, помеченный зеленой флуоресцентной молекулой, чтобы сделать его видимым. Этот протеин имеется в обонятельной нервной клетке червя.

К удивлению экспертов, протеин переместил свое положение во время блокирования бензальдегида так же, как и во время обучения. Это в свою очередь доказывает то, что память о неприятном бензальдегиде сформировалась, но не могла быть восстановлена, так как червь забыл об этом, передает издание «Актуальные новости».