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Ученые приблизились к разгадке феномена памяти 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Люди в черном"
Ученые всегда интересовались тем, как формируется память и какое факторы отвечают за ее блокировку. Для того, чтобы разгадать феномен памяти ученые из Центра клеточных и молекулярных исследований Donnelly и U решили заняться исследованием разума червей.
Более полувека назад ученые впервые описали феномен блокировки памяти, однако представители науки до сих пор не нашли ответы на некоторые вопросы. Благодаря экспериментам с червями исследователи обнаружили, что блокировка памяти происходит не только из-за проблем с формированием воспоминаний, как до этого считалось, а из-за самих воспоминаний. В 1960-х годах ученым удалось установить, что научившиеся реагировать на определенный сигнал представители фауны не смогли отвечать на другой.
В последней научной работе велись червей обучали ассоциировать голод либо со вкусом соли, либо с запахом бензальдегида, пахнущий сладостью. В отличии от экспериментальных, нетренированные черви нашли эти запахи привлекательными, в то время, как подопытные нематоды испытывали сильную неприязнь к ним. Далее эксперты дали бензальдегид обученным червям вместе с солью, а когда им была показана только соль, они все еще ползли к ней.
Чтобы лучше понять, как работает блокировка, ученые повторили опыт с круглыми червями на основе белка EGL-4, помеченный зеленой флуоресцентной молекулой, чтобы сделать его видимым. Этот протеин имеется в обонятельной нервной клетке червя.
К удивлению экспертов, протеин переместил свое положение во время блокирования бензальдегида так же, как и во время обучения. Это в свою очередь доказывает то, что память о неприятном бензальдегиде сформировалась, но не могла быть восстановлена, так как червь забыл об этом, передает издание «Актуальные новости».
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