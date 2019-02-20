Путин призвал снять возрастные ограничения для «Земского доктора»

Возрастные ограничения для врачей, участвующих в программе «Земский доктор», должны быть сняты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция доступна на YouTube.

По словам президента, это позволит специалистам старше 50 лет также получать выплаты при переезде в другой город.

Также глава государства обратил внимание на то, что самые сложные операции с использованием современного оборудования, должны проводиться не только в крупных городах, и предложил создать два детских реабилитационных центров мирового уровня.

«Земского доктора» запустили в 2012 году. В рамках программы специалист получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.