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Путин заявил, что нельзя мириться с падением рождаемости 

ТК «Звезда» + ещё 5 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская Федерация в 2023-2024 годах должна добиться возобновления естественного прироста населения.
Россия вошла в сложный демографический период, снижается рождаемость, но с этим нельзя мириться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.
По его словам, страна в 2023-2024 годах должна добиться возобновления естественного прироста населения.
«Мы вновь способны это сделать, на рубеже 2023-2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения», — сказал президент.
В этом же послании Путин выступил с предложением увеличить до 10 тысяч рублей поддержку семьям с детьми-инвалидами.
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