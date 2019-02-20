Путин заявил, что нельзя мириться с падением рождаемости

Российская Федерация в 2023-2024 годах должна добиться возобновления естественного прироста населения.

Россия вошла в сложный демографический период, снижается рождаемость, но с этим нельзя мириться. Об этом заявил президент России Владимир Путин , выступая с посланием к Федеральному собранию.

По его словам, страна в 2023-2024 годах должна добиться возобновления естественного прироста населения.

«Мы вновь способны это сделать, на рубеже 2023-2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения», — сказал президент.

В этом же послании Путин выступил с предложением увеличить до 10 тысяч рублей поддержку семьям с детьми-инвалидами.