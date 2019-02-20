Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Умный» унитаз предупредит о сердечных заболеваниях 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos
Инженеры из Рочестерского технологического института (США) изобрели "умный" унитаз с функциями мониторинга состояния здоровья. В его сидушку встроены датчики, которые измеряют сердечный ритм, диастолическое давление, ударный объем, насыщенность крови кислородом и другие показатели, что позволяет предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний на раннем этапе.
По словам кардиологов, их система обладает потенциалом для решения многих проблем, связанных с мониторингом на дому. Благодаря своему форм-фактору прибор легко встраивается в повседневную жизнь пациентов, а это помогает обеспечить сбор "полного и точного набора клинически значимых измерений" в домашних условиях.
Вести.Ru
Питается сидушка с пульсометром от аккумулятора, а накопленные данные передаются в облако. Чтобы оценить качество измерений, ученые на протяжении восьми недель записывали уровень артериального давления и насыщенность крови кислородом у 18 добровольцев, которые пользовались "умным" унитазом, а потом сравнили эту информацию с показателями 150 пациентов, проходивших стандартную процедуру ЭКГ в больнице. Оказалось, что новая система выдает сопоставимые, а иногда и более точные результаты.
Вести.Ru: последние новости
Не было шины: в Башкирии уволили врача, лечившего шваброй перелом пенсионерки Исследователи доказали, что депрессия ускоряет старение мозга Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Жукову
Комментарии1
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение