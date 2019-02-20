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Названа наиболее уязвимая для гриппа группа людей 

Парламентская газета 1 час назад
Пожилые люди чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок. К такому выводу пришли исследователи из Чикагского университета, пишет во вторник журнал Cell Host & Microbe.
Специалисты взяли кровь у 12 пожилых и 30 молодых добровольцев, недавно получивших прививку от гриппа, и извлекли из нее так называемые плазмобласты — особый подтип B-клеток, производящих антитела к уже знакомым вирусам в «промышленных» масштабах.
По итогам эксперимента ученые обнаружили, что B-клетки пожилых людей произвели слишком малое количество относительно слабых антител, которые реагировали на широкий спектр вирусов. Тогда как плазмобласты молодых людей вырабатывали большое число самых разных антител, предназначенных для борьбы с конкретными версиями гриппа.
Эксперты объяснили этим то, почему многие вакцины плохо действуют на пожилых людей. Они надеются, что результаты исследования помогу при разработке вакцин от гриппа в будущем.
7 февраля глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что в 23 регионах России превышен эпидемиологический порог по гриппу. При этом парламентарий отметил, что в стране впервые уровень вакцинации превысил 49%, а в Москве и вовсе привиты более 60% граждан.
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Новости , Видео , Дмитрий Морозов , Госдума
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