Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ученые обнаружили червей и медуз, которые лечат рак 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Исследователи из Тихоокеанского института биоорганической химии (ПИБОК) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили, что обитающие в бухте Троицы Японского моря морские черви и некоторые медузы, содержат соединения с сильными противоопухолевыми и антимикробными свойствами, передает Eurekalert.
В частности, российские ученые нашли девять видов морских беспозвоночных, которые являются носителями биологически активных соединений с иммуностимуляторами. То есть, они способны предотвращать распространение метастазов злокачественных опухолей, пояснили специалисты.
— Морские беспозвоночные являются многообещающим источником биологически активных соединений, которые могут быть применены для разработки медицинских препаратов нового поколения. Терапевтические эффекты таких соединений имеют широкий диапазон. Они могут быть антиоксидантами, обладать кардиозащитным, обезболивающим, противомикробным, противоопухолевым эффектами и не только,
— отметила доцент кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук (СНС) ДВФУ Елена Лейченко.
Ученые считают, что черви Eulalia viridis и так называемые морские "арахисовые черви" обладают наибольшим фармакологическим потенциалом среди всех беспозвоночных. Так, полученные из этих организмов экстракты оказались нетоксичными для эритроцитов и продемонстрировали значительные антибактериальный и противоопухолевый эффекты.
Российская Газета: последние новости
В теле человека нашли две тысячи новых бактерий Новые лекарства должны быть доступны Найден способ "снайперского" разрушения раковых клеток
Комментарии
Новости , Наука
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Почему толстеют дети в России
ЗОЖ
Почему мутирует грипп
Наука
Популярное лекарство признали опасным для жизни
Болезни и лекарства
Как роботы оперируют пациентов
Наука Новости
Особенности тела, которые есть лишь у немногих
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение