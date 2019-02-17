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Названа новая опасность диабета 

Вечерняя Москва 4 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению ученых, диабет может привести к бесплодию как у женщин, так и у мужчин. Эксперты отмечают, что бесплодием страдают до 15 процентов пар репродуктивного возраста во всем мире.
Медики выяснили, что диабет у мужчин повреждает ДНК спермы и приводит к уменьшению количества сперматозоидов и снижению их подвижности. Наличие данного заболевания не обязательно делает мужчин бесплодными, но это может сделать их менее плодовитыми.
Диабет у женщин связан с синдромом поликистозных яичников и другими аутоиммунными заболеваниями, которые могут стать причиной бесплодия. Также диабет вызывает изменение количества глюкозы в организме, это затрудняет имплантацию оплодотворенного яйца в матку. Поэтому вероятность выкидыша у таких женщин возрастает на 30–60 процентов. Кроме того, у матерей с диабетом повышается риск преждевременных родов.
Медики заявляют, что поддержание здорового образа жизни, сохранение сахара в крови в пределах допустимого диапазона, идеальной массы тела, отказ от курения и алкоголя, избежание стресса являются профилактическими мерами.
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