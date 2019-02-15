Найдено лекарство, способное затормозить потерю памяти

Новый препарат, представленный в четверг на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Вашингтоне, обещает стать эффективным лекарством, способным обратить вспять потерю памяти, вызванную депрессией или старением, сообщает портал Science Daily.

Препарат был разработан канадскими учеными на основе молекулы, полученной из бензодиазепинов, вещества, используемого при производстве анксиолитиков и антидепрессантов, таких как валиум (или диазепам).

Новая молекула, способная избирательно активировать рецепторы в нейротрансмиттерной системе гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), продемонстрировала высокую эффективность во время экспериментов на мышах, страдающих от потери памяти из-за стресса.

Так, через 30 минут после введения одной дозы препарата показатели памяти грызунов вернулись к нормальным уровням. Кроме того, исследователи провели еще один тест с мышами, которые испытывали те же проблемы, но уже из-за старения. В результате выяснилось, что после применения препарата память у животных была восстановлена на 80%.

«Стареющие клетки мозга восстанавливаются и становятся похожи на молодые, что говорит о том, что новые молекулы могут регенерировать мозг»,

— пояснил Этьен Сибил, профессор психиатрии и фармакологии Университета Торонто (Канада) и ведущий автор исследования.

По словам ученого, теперь препарат доложен пройти клинические испытания на людях, что займет около двух лет. Если эксперименты будут успешными, лекарство может быть применено при лечении широкого спектра заболеваний, от когнитивного дефицита, связанного с проблемами психического здоровья или пожилым возрастом, до ранних стадий болезни Альцгеймера.