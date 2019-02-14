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Россиян лишили жизненно необходимого лекарства от кашля 

Lenta.ru + ещё 1 5 минут назад
Фото: Lenta.ru
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) постановила изъять из обращения лекарственный препарат «Эреспал» с 18 февраля 2019 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
«Эреспал», выпускаемый в виде таблеток и сиропа французской лабораторией Servier, применяется для лечения заболеваний дыхательных путей. Также он выписывается для снятия приступов сильного кашля.
Отмечается, что действующее вещество лекарства, фенспирид, может вызвать нарушения сердечного ритма. Учитывая то, что «Эреспал» используется для лечения не угрожающих жизни симптомов, фенспирид проигрывает в соотношении «польза-риск».
Россия запретила это лекарство вслед за французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья, где впервые заявили о потенциальной опасности фенспирида.
Фенспирид входит в перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России.
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