Двадцатилетняя девушка стала инвалидом из-за пирсинга

Двадцатилетняя бразильянка Лайан Диас оказалась прикована к инвалидному креслу после того, как проколола нос. Об этом сообщает издание The Sun.

После процедуры девушка заметила, что ее нос начал кровоточить и опух, но не придала этому особого значения.

Однако чуть позже Диас обратилась к врачам, потому что у нее стали болеть и отниматься ноги. Специалисты обнаружили в ее крови золотистый стафилококк, обычно появляющийся из-за ран в носу.

Они пришли к выводу, что бактерия привела к воспалению и скоплению гноя, что, в свою очередь, вызвало сдавливание трех позвонков.

Хирурги провели операцию, но не смогли вернуть девушки способность ходить. Доктор Освальдо Риберио Маркес признался, что за свою пятнадцатилетнюю карьеру не разу не сталкивался со случаями этой бактериальной инфекции, вызванной пирсингом.