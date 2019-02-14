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Названа главная опасность алкоголя для женщин 

Мир24 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Употребление алкоголя повышает вероятность возникновения рака молочной железы. К такому выводу пришли австралийские ученые, передает «Москва 24».
По словам специалистов, в зоне наиболее высокого риска находятся женщины от 45 до 64 лет.
«Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы», — сообщила ведущий автор исследования Эмма Миллер.
Ученые подчеркивают, что в Австралии рак молочной железы составляет 28% от всех случаев онкологических заболеваний, диагностируемых у женщин.
Ранее американские исследователи заявили, что злоупотребление спиртными напитками в подростковом возрасте оказывает долговременное воздействие на организм. По их словам, алкоголь нарушает нейронные связи в мозге, что может привести к психологическим проблемам и расстройствам уже в зрелом возрасте.
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