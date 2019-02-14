Роспотребнадзор задумался об ограничении объема талии россиян

Как бороться с ожирением в России? Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает опереться на опыт Японии в этом вопросе. Там незаконно иметь талию более 90 см, и каждый год граждане в возрасте от 40 до 75 лет проходят замер талии. Если у человека талия больше, чем предписывает норма, то на него накладывается обязанность регулярно посещать сеансы консультирования. Для компаний, которые недостаточно заботятся о здоровье своих сотрудников, вводятся значительные штрафы.

Возникает вопрос, допустимо ли применение подобных практик в российской действительности, и, если да, то каким образом подобное будет реализовано? Попова сообщает, что этот вопрос будет проработан.

Чиновница также сослалась на опыт Новой Зеландии, где человеку невозможно получить гражданство без справки о том, что его индекс массы тела не больше 35.

По словам Поповой, несмотря на то, что ситуация с качеством питания в России остается стабильной, дополнительного регулирования требуют системы обеспечения и контроля качества продукции.