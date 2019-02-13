Американцы изобрели спрей от депрессии

Ученые в Соединенных Штатах изобрели специальный спрей для лечения клинической депрессии, у которых возникают суицидальные мысли.

Как передает издание Reuters, за регистрацию нового средства проголосовали четырнадцать человек. Еще двое высказались против, а один воздержался. Отмечается, что спрей будут рекомендовать тем пациентам, у которых состояние не улучшилось после употребления других препаратов. Новый продукт станет первым за пятьдесят лет антидепрессантом с абсолютно новым принципом действия.

Дополним, клиническая депрессия диагностирована у более 300 миллионов жителей планеты.