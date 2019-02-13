Минздрав разрабатывает программу по лечению болезней мозга

В частности, в рамках программы будет осуществляться мониторинг когнитивных функций, в том числе и у пожилых людей. Кроме когнитивных расстройств планируется прогнозировать заболевания эмоционально-волевой сферы, а также выявлять ранние признаки деменции. В дальнейшем это поможет создавать «индивидуальные программы корректировки некоторых процессов, потому что на определенных стадиях они обратимы», цитирует Скворцову ТАСС

Министр здравоохранения принимает участие в форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Он проходит в рамках инвестиционного форума в Сочи, который состоится 14-15 февраля. В среду, 13 февраля, проходит так называемый нулевой день, когда делегации участников прибывают на площадку форума.

Ранее Вероника Скворцова заявляла о введении онкологического регистра в России. Он заработает с июля 2019 года.