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Минздрав разрабатывает программу по лечению болезней мозга 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Министерство здравоохранения России разрабатывает программу по лечению и предотвращению заболеваний головного мозга. Об этом в среду, 13 февраля, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В частности, в рамках программы будет осуществляться мониторинг когнитивных функций, в том числе и у пожилых людей. Кроме когнитивных расстройств планируется прогнозировать заболевания эмоционально-волевой сферы, а также выявлять ранние признаки деменции. В дальнейшем это поможет создавать «индивидуальные программы корректировки некоторых процессов, потому что на определенных стадиях они обратимы», цитирует Скворцову ТАСС.
Министр здравоохранения принимает участие в форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Он проходит в рамках инвестиционного форума в Сочи, который состоится 14-15 февраля. В среду, 13 февраля, проходит так называемый нулевой день, когда делегации участников прибывают на площадку форума.
Ранее Вероника Скворцова заявляла о введении онкологического регистра в России. Он заработает с июля 2019 года.
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Новости , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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