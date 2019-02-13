Учёные из Вашингтонского университета выяснили, чем мозг женщины превосходит мужской. В исследовании приняли участие 205 человек, в разных областях мозга которых медики изучили уровень содержания кислорода и глюкозы.
Глюкоза — основной источник энергии человека, необходимый для умственной деятельности. В молодости большая доля глюкозы используется для развития мозга. С возрастом этот процесс замедляется.
В результате научной работы выяснилось, что мозг женщин примерно на 3 года «моложе», чем мужской. Возможно, именно поэтому женщины чаще остаются в здравом уме в старости, сообщает «Росбалт».
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