Медики назвали преимущество женского мозга перед мужским

Учёные из Вашингтонского университета выяснили, чем мозг женщины превосходит мужской. В исследовании приняли участие 205 человек, в разных областях мозга которых медики изучили уровень содержания кислорода и глюкозы.

Глюкоза — основной источник энергии человека, необходимый для умственной деятельности. В молодости большая доля глюкозы используется для развития мозга. С возрастом этот процесс замедляется.

В результате научной работы выяснилось, что мозг женщин примерно на 3 года «моложе», чем мужской. Возможно, именно поэтому женщины чаще остаются в здравом уме в старости, сообщает «Росбалт»