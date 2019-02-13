Медсестра обвинила врачей, не нашедших у нее рак

В Великобритании умирающая от рака медсестра записала ролик, в котором пожаловалась на врачебные ошибки. Как сообщает издание Daily Mail, в течение трех лет женщине не могли диагностировать рак.

Джули О'Коннор (Julie O’Connor) из английского города Бристоль первый раз отправилась на проверку к врачу в сентябре 2014 года. У нее не обнаружили никаких опухолей, однако впоследствии независимая экспертиза показала, что тогда у женщины были признаки рака шейки матки.

Через год у 49-летней О'Коннор началось кровотечение. На протяжении последующих двух лет врачи проводили биопсию и медицинские осмотры и каждый раз заключали, что рака у женщины нет. В 2017 году ей порекомендовали повторно сдать анализы на рак, и в этот раз пациентка обратилась к частному консультанту.

«Не прошло и десяти секунд, как старший гинеколог обнаружил у женщины злокачественную опухоль размером в 4,5 сантиметра», — рассказывает ее муж Кевин (Kevin). По данным издания, когда О'Коннор узнала о заболевании, для лечения уже было слишком поздно.

За три дня до гибели британка записала видео, адресованное врачам. На кадрах она лежит на больничной койке рядом с мужем Кевином и с трудом говорит. «Это отвратительно, что я столько страдала и продолжаю страдать», — шепчет пациентка на камеру. Понимая, как жене тяжело разговаривать, Кевин продолжил за супругу.

«Мы хотим, чтобы врачи, погубившие мою жену, ответили за содеянное. Этим видео я хочу показать, что они сделали со мной, Джулией и нашей семьей. Я просто надеюсь, что такое не случится с другими. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали нашу историю», — заключил Кевин.

Больница, в которой Джули О'Коннор проработала 13 лет, прокомментировала инцидент. Директор медицинского центра Крис Бертон (Chris Burton) признал халатность персонала и выразил семье погибшей соболезнования.