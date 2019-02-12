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Более 60% женщин страдают от проблем с мочевым пузырем 

ИД «Собеседник» 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Исследование показало, что более 60% женщин сталкиваются с утечками из мочевого пузыря.
Недержание вызывает сильный психологический дискомфорт, но его распространенность среди женщин куда большая, чем это многим кажется. Последнее по времени исследование показало, что с регулярными или периодическими эпизодами недержания сталкиваются 61% женщин. Каждая третья из двух тысяч опрошенных представительниц прекрасного пола, как оказалось, страдает от не менее чем трех эпизодов недержания в сутки. При этом каждая пятая респондентка из разных возрастных групп борется с недержанием каждый день без перерывов.
62% женщин сталкиваются с недержанием в публичных местах, что вызывает особенно сильный стресс. 25% заявили, что серьезные проблемы с мочевым пузырем негативно отражаются на их социальной жизни, поскольку они очень боятся подобных эпизодов при встречах с партнерами или друзьями либо во время рабочих совещаний. Неудивительно, что более половины (54%) жертв недержания ощущают сильнейший стыд при подобных случаях, ну среди тех, у кого они происходят на публике, число стыдящихся увеличивается до 70%.
Половина участниц опроса уверена в том, что их качество жизни резко ухудшилось после появления проблем с мочевым пузырем: 47% страдают от низкой самооценки, а 32% настолько стыдятся, что вообще никому об этой проблеме не рассказывают и не обращаются за помощью.
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