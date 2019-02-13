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Разработан действенный препарат для лечения рака 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Специалисты из Института исследования рака в Лондоне разработали препарат, который способен излечить различные виды злокачественных опухолей. Ученые уже протестировали новый метод борьбы с раком на пациентах.
Лекарство под названием тизотумаб-ведотин попадает внутрь поврежденных клеток и уничтожает их. Специалисты проверили этот препарат на 147 пациентах, страдающих от различных форм рака. Выяснилось, что этот метод оказывается эффективен при лечении опухоли пищевода, легких, мочевого пузыря, шейки матки, яичников и эндометрии. Как утверждают исследователи, состояние стабилизировалось у 27% людей, страдающих от рака мочевого пузыря, и у 7% пациентов, у которых был диагностирован рак эндометрии.
В ходе испытаний ученые установили, что у препарата есть побочные эффекты. Среди наиболее серьезных последствий использования лекарства специалисты назвали лихорадку, воспаление слизистой оболочки и диабет второго типа. У пациентов, которые употребляли меньшие дозы препарата, врачи наблюдали носовое кровотечение, тошноту, усталость и другие симптомы, передает Lenta.ru.
Специалисты уверены, что данный метод показал свою относительную безопасность. Теперь они планируют провести испытания препарата тизотумаба-ведотина на пациентах, страдающих от опухоли кишечника и поджелудочной железы.
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Новости , Lenta.ru
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