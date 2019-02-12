Названа защита от смертельной болезни

Ученые Университета Колумбия (США) и Института Тауба выяснили, что гормон иризин, вырабатываемый мозгом во время физических упражнений, улучшает память и снижает риск развития болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции, оканчивающейся смертью. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые проанализировали образцы мозговой ткани пациентов с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что у больных в гиппокампе (отдел головного мозга, отвечающий за формирование памяти) содержание гормона снижается. Эксперименты на мышах показали, что иризин в мозге грызунов защищает синапсы (контакты между нейронами) от повреждений, которые могут нанести ущерб памяти. При недостатке ризина в гиппокампе у животных наблюдаются проблемы с памятью и ослабление синапсов.

Мыши, которые плавали каждый день в течение пяти недель, не демонстрировали признаков деменции даже при введении бета-амилоидов — пептидов, которые, как принято считать, способствуют развитию болезни Альцгеймера у человека. Однако блокирование активности иризина полностью убирало положительный эффект от физической активности.

Результаты исследования показывают, что гормон может быть использован в качестве терапии деменции у людей. Ученые планируют подобрать препараты, которые могут спровоцировать выработку иризина или оказать действие, схожее с действием гормона.

Иризин образуется при усиленной работе мышц. Также установлено, что это соединение играет роль в метаболизме, в частности, способствует превращению белого жира в бурый. Однако недавно специалисты нашли доказательства того, что иризин участвует и в росте нервных клеток в гиппокампе.

На данный момент смертельной формой деменции больны более 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число станет в четыре раза больше. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов, больные теряют способность ухаживать за собой.