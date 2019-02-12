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Половина россиян поддержала эвтаназию для тяжелобольных 

360tv.ru 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Половина россиян выступают за разрешение эвтаназии для тяжелобольных людей, страдающих от физических болей. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты опроса опубликовал сайт «Комсомольская правда».
Половина россиян (50%) считает, что нужно разрешить проведение эвтаназии таким людям. Наибольшую поддержку инициативе выразили участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет — 64%.
При этом большинство россиян (81%) отвергли идею разрешить эвтаназию для всех людей старше 60 лет. Спокойнее всего к такому варианту отнеслись мужчины (15%), а также люди в возрасте от 25 до 34 лет (17%).
Что касается возможности проводить эвтаназию всем совершеннолетним, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, то тут против высказались 89%.
Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде и некоторых штатах США.
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