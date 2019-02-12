Половина россиян поддержала эвтаназию для тяжелобольных

Половина россиян выступают за разрешение эвтаназии для тяжелобольных людей, страдающих от физических болей. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения , результаты опроса опубликовал сайт «Комсомольская правда».

Половина россиян (50%) считает, что нужно разрешить проведение эвтаназии таким людям. Наибольшую поддержку инициативе выразили участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет — 64%.

При этом большинство россиян (81%) отвергли идею разрешить эвтаназию для всех людей старше 60 лет. Спокойнее всего к такому варианту отнеслись мужчины (15%), а также люди в возрасте от 25 до 34 лет (17%).

Что касается возможности проводить эвтаназию всем совершеннолетним, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, то тут против высказались 89%.

Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде и некоторых штатах США.