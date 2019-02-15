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Женщинам рекомендовали «держать вес» с 20 лет 

Мир24 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Стабильный вес оказывает серьезное влияние на продолжительность жизни. К такому выводу пришла научная группа из Нидерландов, сообщает портал «Утро.Ру».
Медики провели эксперимент, в котором приняли участие более 8 тысяч человек старше 60 лет. Они заполняли опросник, где указывали рацион питания, заболевания и уровень физической активности.
В результате ученые выяснили, что на жизнедеятельность мужчин влияет их уровень активности. Женщине, в свою очередь, необходимо поддерживать свой вес, как минимум, с 20-летнего возраста. Дамы, которые поддерживали свою массу тела на протяжении всей жизни, жили дольше ровесниц с лишним весом. Благодаря сбалансированному пищевому рациону и умеренным физическим нагрузкам гормональный фон нормализуется, также улучшается функционирование сердечно-сосудистой системы.
Ранее ученые назвали напиток, регулярно употребляя который, можно увеличить продолжительность жизни. Таким эликсиром долголетия является молочный улун. Он помогает снизить вес, предотвратить развитие некоторых видов рака, нормализовать давление и улучшить цвет лица.
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Новости , Ytro.ru
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