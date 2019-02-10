Скворцова: эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле

Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова сообщила в субботу в интервью Первому каналу.

"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная — 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз", — сказала она.

Также, по словам министра, благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. "С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией", — отметила она.

Согласно опубликованному ранее прогнозу Минздрава, эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог средней интенсивности, поскольку в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.