Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США появилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что болезнь, поражающая оленей и лосей, зафиксирована в 24 штатах, а также двух провинциях Канады, сообщает Daily Mail.
Формально называемая хроническим истощающим заболеванием болезнь поражает головной мозг, спинной мозг и вызывает резкое снижение веса, потерю координации и повышенную агрессию у животного. При этом, с момента заражения и до появления первых симптомов может пройти несколько лет.
По словам людей, видевших зараженных животных, они действительно становятся похожими на зомби.
Эта болезнь впервые была обнаружена в дикой природе примерно 40 лет назад.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Новости , РИА Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
К чему приведёт селекция людей
Наука
Названа причина смертности 70% мужчин в России
Новости
Россия победила краснуху
Наука ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
Простые способы быстро похудеть
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Продавать табак только 100-летним предлагают в США
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение