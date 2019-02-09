В США появилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости . Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что болезнь, поражающая оленей и лосей, зафиксирована в 24 штатах, а также двух провинциях Канады, сообщает Daily Mail.

Формально называемая хроническим истощающим заболеванием болезнь поражает головной мозг, спинной мозг и вызывает резкое снижение веса, потерю координации и повышенную агрессию у животного. При этом, с момента заражения и до появления первых симптомов может пройти несколько лет.

По словам людей, видевших зараженных животных, они действительно становятся похожими на зомби.

Эта болезнь впервые была обнаружена в дикой природе примерно 40 лет назад.