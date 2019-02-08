Названа основная причина рака у мужчин

Основная причина появления рака у молодых мужчин — злоупотребление жареной пищей, мясом, выпечкой и некоторыми видами молочных продуктов. Об этом, ссылаясь на данные австралийских учёных, пишет "Российская газета"

Как сообщает издание, исследователи изучали причины развития рака предстательной железы, который чаще других диагностируется у сильного пола. Они выяснили, что ключевую роль в появлении и агрессивном прогрессировании заболевания играло употребление большого количества насыщенных жирных кислот, которые содержатся в указанных ранее продуктах.

"В первых экспериментах мы показали, что жирные кислоты попадают в клетки рака простаты и увеличивают рост опухолей. Напротив, мы видели, что нормальные ткани предпочитали использовать сахарную глюкозу в качестве топлива для роста. Жирные кислоты попадают в клетки организма через транспортёр, тип выделенного канала в клеточной стенке. Нашим следующим шагом было генетически удалить транспортёр, чтобы увидеть, что произойдёт без него", — рассказал онколог Ренеей Тейлор.

Исследователи обнаружили, что удаление замедлило развитие рака на 30–50% по сравнению с другим образцом. Таким образом, специалисты выяснили, что суть лечения заключается в блокировке части переносчиков жирных кислот. Не всех, так как они нужны организму для поддержания нормальных функций в незлокачественных клетках.