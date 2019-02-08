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Некоторые имплантаты в груди вызывают рак 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Количество женщин, у которых была диагностирована редкая форма рака, связанная с грудными имплантатами, выросло. Соответствующее заявление распространило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В США число женщин, которым была диагностирована анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL), выросло до 457: ранее было известно о 414 случаях. Девять женщин с этим диагнозом уже скончались. Впервые об этой форме рака FDA сообщило в 2011 году. "Мы надеемся, что эта информация побудит поставщиков и пациентов провести взвешенные беседы о грудных имплантатах и ​​риске BIA-ALCL", — говорит доктор Бинита Ашар из FDA.
Управление уточнило, что этот вид рака чаще встречается в случаях, когда были установлены текстурированные имплантаты, имеющие более грубый внешний слой. Как правило, рак был диагностирован рядом с самим имплантатом в той рубцовой ткани, что окружала его.
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