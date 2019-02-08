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Тело мужчины шесть лет пожирало себя изнутри 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании утверждает, что его тело в течение шести лет «пожирало себя изнутри», отвергая любую пищу из-за болезни. Его историю рассказало издание Daily Mail.
В 2009 году 45-летнему Ли Бэйкеру (Lee Baker) из английского города Маргит диагностировали саркоидоз, а спустя время обнаружили диабет второго типа. За четыре года лечения британец «достиг дна», а в течение последующих шести лет страдал от более серьезного заболевания — гастропареза (расстройство пищеварения, при котором снижается активность мышц желудка).
Британец не мог есть твердую пищу, в результате чего сильно отощал. Он выпивал по четыре молочных коктейлях в день и за последние два года он похудел с 114 килограммов до 50-ти. «Как только я съедал что-либо твердое, через одну-две минуты, максимум пять, мне становилось плохо, и вся еда выходила наружу, — объясняет Бэйкер. — Мои мышцы были "съедены" болезнью, как и весь мой жир».
Супруга Бэйкера призналась, что от него на тот момент уже «ничего не осталось». Она тяжело переживала болезнь мужа. По ее словам, мужчина утратил все жизненные силы и не справлялся со многими повседневными делами. Однако, чтобы приободрить возлюбленную, он «всегда пытался сохранять на лице улыбку».
«Самое сложное, что я пережил в течение череды диагнозов от саркоидоза до гастропареза, — высказывания окружающих, что все проблемы сидят в моей голове», — вспоминает британец. Все изменилось, когда его супруга случайно наткнулась на статью, в которой описывались похожие симптомы.
Тогда семья обратилась в больницу и получила необходимое лечение. Благодаря стимулирующим процедурам на желудок, через два месяца Бэйкер впервые за шесть лет поел твердую пищу. «Первой моей едой были два ломтика тоста и персиковый йогурт, которые я съел в больнице — рассказывает мужчина. — Тосты выглядели просто отвратительно, но это была самая вкусная еда в моей жизни».
В результате оказанного лечения состояние британца начало восстанавливаться. Бэйкер избавился от тошноты, начал вкусно питаться и даже вылечился от диабета. За две-три недели мужчина набрал десять килограммов веса и приобрел более здоровый внешний вид. Мужчина утверждает, что победа над болезнью придала его жизни «особый смысл».
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