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Обнаружена самая древняя раковая опухоль 

Lenta.ru 1 час назад
Специалисты из Музея естествознания в Берлине (Германия) обнаружили признаки рака кости у ископаемой черепахи, чей возраст достигает 240 миллионов лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Как показали результаты исследования, у предка современных черепах, жившего в триасовом периоде, было крайне злокачественное новообразование, возникшее на бедренной кости. По своим характеристикам оно соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека. Этот тип опухолей обычно располагается на поверхности костей, характерен быстрым развитием и рано дает метастазы — вторичные опухолевые очаги.
В 2016 году сообщалось, что международная группа исследователей под руководством ученых из Витватерсрандского университета в Южно-Африканской Республике сообщила о находке костей стопы со злокачественной опухолью возрастом в 1,7 миллиона лет. На тот момент это было самое древнее свидетельство существования рака, найденное палеонтологами. По словам исследователей, их находка послужила свидетельством того, что рак не является результатом исключительно современного образа жизни и воздействия окружающей среды.
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