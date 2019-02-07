Названа причина смертности 70% мужчин в России

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала причину смерти примерно 70% мужчин. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Вести ФМ".
По словам министра, 70% смертей мужчин связаны с алкоголем. Они умирают от язвенной болезни желудка, циррозов, ранней гипертонической болезни и панкрионекроза. При этом острая смертность от алкоголя уменьшилась, так как на рынке алкогольной продукции стало меньше заменителей.
Ранее сообщалось, что население России уменьшилось впервые за десять лет.