Названа причина смертности 70% мужчин в России

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Названа причина ранней смертности мужчин в России 

Газета.Ru + ещё 28 3 часа назад
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала причину смерти примерно 70% мужчин. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Вести ФМ".
По словам министра, 70% смертей мужчин связаны с алкоголем. Они умирают от язвенной болезни желудка, циррозов, ранней гипертонической болезни и панкрионекроза. При этом острая смертность от алкоголя уменьшилась, так как на рынке алкогольной продукции стало меньше заменителей.
Ранее сообщалось, что население России уменьшилось впервые за десять лет.
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Новости , Видео , Вероника Скворцова , Вести ФМ
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