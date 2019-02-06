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Медики назвали опасных паразитов, живущих в человеке 

Аргументы Недели 37 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в сфере здравоохранения назвали шесть самых опасных паразитов, живущих в теле человека. Соответствующий список приведен в публикации, появившейся на страницах издания «СПИД-инфо».
В перечне присутствуют:
1. Неглерия Фоулера, простейший организм, питающийся человеческим мозгом;
2. Онхоцеркоз, червь, поражающий роговицу глаза и вызывающий слепоту;
3. Филярия Банкрофта, круглые черви, провоцирующие «слоновью болезнь»;
4. Лоа лоа, еще один «глазной» червь, который может мигрировать по всему организму в течение нескольких лет;
5. Ришта, круглые глисты, прогрызающие насквозь кишечник;
6. Усатая ванделлия, пресноводная рыбка-вампир, проникающая в мочеиспускательный канал.
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