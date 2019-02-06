Общественный транспорт объявлен средством от ожирения

Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (США) пришли к выводу, что использование общественного транспорта является действенным средством от ожирения.

Ученые проанализировали статистические данные об использовании общественного транспорта в 227 округах 45 штатах США, а также показатели ожирения в данных округах. Выяснилось, что при увеличении числа пассажиров общественного транспорта на 1 процент численность страдающих ожирением сокращалась на 0,5 процента.

Как пояснили исследователи, эта корреляция связана с вынужденной необходимостью больше двигаться при использовании общественного транспорта: если автовладелец сразу после выхода из дома усаживается на сиденье своей машины, то до автобусной остановки или станции метро еще надо дойти, причем не исключено, что в общественном транспорте придется стоять.

Это ведет к увеличению энергозатрат организма, а значит, сокращает риск развития ожирения, сообщает MedikForum со ссылкой на результаты исследования.

Ранее генетики установили, что наличие лишнего веса зависит не столько от правильного питания и развитой силы воли, сколько от количества вредных мутаций в генах человека.