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Общественный транспорт объявлен средством от ожирения 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (США) пришли к выводу, что использование общественного транспорта является действенным средством от ожирения.
Ученые проанализировали статистические данные об использовании общественного транспорта в 227 округах 45 штатах США, а также показатели ожирения в данных округах. Выяснилось, что при увеличении числа пассажиров общественного транспорта на 1 процент численность страдающих ожирением сокращалась на 0,5 процента.
Как пояснили исследователи, эта корреляция связана с вынужденной необходимостью больше двигаться при использовании общественного транспорта: если автовладелец сразу после выхода из дома усаживается на сиденье своей машины, то до автобусной остановки или станции метро еще надо дойти, причем не исключено, что в общественном транспорте придется стоять.
Это ведет к увеличению энергозатрат организма, а значит, сокращает риск развития ожирения, сообщает MedikForum со ссылкой на результаты исследования.
Ранее генетики установили, что наличие лишнего веса зависит не столько от правильного питания и развитой силы воли, сколько от количества вредных мутаций в генах человека.
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Новости , Александр Семчев , medikforum.ru
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