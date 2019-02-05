Ученые нашли новую причину развития рака. Онкологические заболевания могут возникать по вине редких «блуждающих» стволовых клеток, которые научились избегать смерти.
Сотрудники Сэлфордского университета создали из опухоли молочной железы клеточные культуры и выделили самые активные клетки, сообщает Frontiers in Oncology.
Стволовые клетки составили всего 0,2% от общего числа, но они оказались самыми «энергичными». Они обладали явными признаками старения. Но если обычные клетки в конце жизненного цикла замирают, то эти продолжали размножаться.
«Они словно вырвались из процесса старения», — отметил автор исследования профессор Майкл Лисанти.
Ученые предположили, что «материнские» раковые клетки могут использовать антиоксиданты и энергию митохондрий (клеточных «электростанций») для изменения своих функций. В результате такой мутации они начинают быстро размножаться и создавать злокачественные опухоли и метастазы.
Возможно, новое открытие укажет направление для разработки новых методов терапии. Современные технологии не всегда могут справиться с заболеванием, а иногда даже способствуют дальнейшему разрастанию вредоносных клеток.
Ранее сообщалось, что открыт новый вид бактерий, ускоряющий развитие рака легких.