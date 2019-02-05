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Причиной рака назвали нестареющие стволовые клетки 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Ученые нашли новую причину развития рака. Онкологические заболевания могут возникать по вине редких «блуждающих» стволовых клеток, которые научились избегать смерти.
Сотрудники Сэлфордского университета создали из опухоли молочной железы клеточные культуры и выделили самые активные клетки, сообщает Frontiers in Oncology.
Стволовые клетки составили всего 0,2% от общего числа, но они оказались самыми «энергичными». Они обладали явными признаками старения. Но если обычные клетки в конце жизненного цикла замирают, то эти продолжали размножаться.
«Они словно вырвались из процесса старения», — отметил автор исследования профессор Майкл Лисанти.
Ученые предположили, что «материнские» раковые клетки могут использовать антиоксиданты и энергию митохондрий (клеточных «электростанций») для изменения своих функций. В результате такой мутации они начинают быстро размножаться и создавать злокачественные опухоли и метастазы.
Возможно, новое открытие укажет направление для разработки новых методов терапии. Современные технологии не всегда могут справиться с заболеванием, а иногда даже способствуют дальнейшему разрастанию вредоносных клеток.
Ранее сообщалось, что открыт новый вид бактерий, ускоряющий развитие рака легких.
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