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Россиянам объяснили ситуацию с корью в Москве 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Управление Роспотребнадзора по Москве отчиталось об эпидемиологическом расследовании, которое было проведено после нескольких случаев заболевания корью в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве рассказали, что оба заболевших проживали в хостеле на юго-востоке Москвы. Выяснилось, что они являются иностранными гражданами и не были привиты от кори. В настоящее время заболевшие госпитализированы.
"Все работники хостела здоровы, привиты против кори. В целях предупреждения распространения кори среди иностранных работающих в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито более 1370 человек, вакцинация продолжается", — подчеркнули в ведомстве.
Также в московском департаменте Роспотребнадзора рассказали, что после медосмотра врачи установили симптомы кори у еще 23 иностранных рабочих. Они доставлены в больницу.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о карантине, который был введен в двух московских школах из-за случаев заболевания корью.
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Новости , Роспотребнадзор , Газета.Ru
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