Россиянам объяснили ситуацию с корью в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве отчиталось об эпидемиологическом расследовании, которое было проведено после нескольких случаев заболевания корью в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что оба заболевших проживали в хостеле на юго-востоке Москвы. Выяснилось, что они являются иностранными гражданами и не были привиты от кори. В настоящее время заболевшие госпитализированы.

"Все работники хостела здоровы, привиты против кори. В целях предупреждения распространения кори среди иностранных работающих в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито более 1370 человек, вакцинация продолжается", — подчеркнули в ведомстве.

Также в московском департаменте Роспотребнадзора рассказали, что после медосмотра врачи установили симптомы кори у еще 23 иностранных рабочих. Они доставлены в больницу.