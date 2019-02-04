Донорская кровь продолжила стареть в своем ритме

Несмотря на то, что стволовые клетки часто воспринимают как источник молодости и средство от любых болезней, время и на них накладывает свой отпечаток. Даже если они сохраняют способность делиться и производить разные типы клеток, их биологический возраст постепенно повышается. Клеточный возраст чаще всего измеряют с помощью метода «часов метилирования»: смотрят на определенный набор участков ДНК, на которых по мере старения клетки появляются метильные метки. Оценивать возраст клеток подобным образом, следя 353 характерными участками ДНК, придумал американец Стив Хорват в 2013 году. С тех пор он продолжает совершенствовать свой метод и применять его для определения возраста в разных типах тканей. В частности, уже известно, что часы Хорвата отражают ускоренное старение организма при ожирении, СПИДе, синдроме Дауна, болезни Паркинсона и других состояниях.

Особенный интерес у исследователей вызывают возрастные изменения в клетках крови. Во-первых, кровь любопытна в свете экспериментов по парабиозу — совмещению кровотока молодых и старых животных. В некоторых из них удалось пронаблюдать омоложение старых тканей, однако до сих пор неясно, что именно в молодой крови оказывает такой эффект. Во-вторых, переливания крови и пересадки красного костного мозга позволяют создать ситуацию гетерохронии, когда кровь и остальной организм существенно различаются по возрасту. И пока не особенно ясно, влияют ли они друг на друга.

Группа норвежских и американских ученых, в которую входит и Стив Хорват, нашла 31 пару донор-реципиент и измерила при помощи часов метилирования возраст их крови. Срок после операции по пересадки клеток у испытуемых разнился от 1 месяца до 17 лет. В большинстве случаев пациентов лечили от рака крови, замещая их кровь на донорскую.

Выяснилось, что возраст крови реципиентов практически не зависел от возраста самих реципиентов, но очень сильно коррелировал с возрастом донора стволовых клеток. В выборке исследования были доноры возрастом 21-58 лет и реципиенты 2-78 лет, встречались даже пары с полувековой разницей в возрасте.

Однако вне зависимости от того, старше был донор или моложе, и сколько лет прошло после пересадки, усредненные результаты были таковы: возраст крови реципиента стремился к тому, чтобы быть ближе к возрасту донора (в среднем ±10 лет), а не ее нового хозяина (± 30 лет).

Таким образом, можно говорить о том, что организм реципиента не старит и не омолаживает кровь донора. Следующий шаг будет — выяснить, есть ли какой-то обратный эффект и влияет ли кровь донора на другие ткани реципиента.

Правда, в этой закономерности были и исключения: реципиенты с рецидивом рака. В их крови, наряду с донорскими клетками, встречалось довольно много раковых клеток, и возраст их крови сильно отклонялся от возраста донора, как в плюс, так и в минус. В одном из случаев это привело к рекордному разбросу: биологический возраст крови у 69-летнего пациента оказался 111 лет, при том, что донору было лишь 25.