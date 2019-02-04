Не болейте! В крымском городе Ялте уволили единственного врача-онколога

Жители главного крымского курорта Ялты жалуются на то, что уже больше месяца в городе нет онколога. Пациенты рассказывают, что не могут бесплатно воспользоваться необходимыми медицинскими услугами: в лучшем случае им приходится ехать почти за 100 километров в Симферополь либо обращаться в частную клинику и платить немалые деньги за прием. Врач-онколог Дмитрий Барановский , который до конца декабря работал на этой должности, подал в суд на Ялтинскую больницу. Он считает, что его уволили неправомерно — за постоянные, но справедливые жалобы на работу учреждения. У Минздрава Крыма совершенно другая позиция.

Ни смотровой, ни перчаток

Дмитрий Барановский приехал в Ялту в июле и устроился в городскую поликлинику онкологом. До этого он жил в Москве. Еще раньше работал главврачом в одной из районных больниц Пермского края, но уволился из-за разногласий с чиновниками регионального Минздрава меньше чем через полгода.

"Окончил Медико-стоматологический университет (МГМСУ), потом обучался в ординатуре в онкоцентре имени Блохина. Работал в Госдуме — возглавлял департамент регистрации медицинских изделий. Член ассоциации онкологов России. Также я являюсь членом ученого совета МГМСУ. Там мне предлагали остаться в аспирантуре. Но я решил поехать в Пермский край на должность главного врача. В Перми я родился, в Перми мои родители", — пересказывает биографию Барановский корреспонденту РИА Новости . После неудачного опыта в Пермском крае он отправился в Крым.

По его словам, Ялту он выбрал потому, что ему всегда нравился город, который "словно маленькая Италия". Однако случилось дежавю: у Барановского снова произошел конфликт с местным Министерством здравоохранения. Врач жаловался главе республики Сергею Аксенову на реальные проблемы с онкологической помощью, на острую нехватку специалистов в регионе, на плохое к ним отношение. Барановский акцентировал внимание на том, что в Ялте, Керчи, Судаке нет онкоцентров, хотя они очень нужны. Помощь оказывается только в диспансере имени Ефетова в Симферополе, а он физически не может принять всех, сетовал приезжий медик.

По словам Барановского, до его прихода в Ялтинской больнице онколога не было (предыдущий врач Василиса Ширяева ушла еще в начале 2017 года). При этом поиск на сайте поликлиники по запросу "онкологический кабинет" почему-то выдает страницу с данными о том, что в больнице якобы числятся пять онкологов, в том числе и Ширяева. Впрочем, заверяет Барановский, нет и как такового онкологического кабинета, и даже медсестры. Кроме того, он указал на отсутствие элементарного набора — шпателей для осмотра полости рта, перчаток, спецодежды.

"Я толком не мог обследовать пациента. На постановку диагноза врачу отводится 15 дней, в Ялте же в эти сроки практически невозможно пройти УЗИ или маммографию. Во-первых, биопсию под контролем УЗИ в Ялтинской больнице не делают, соответственно, нужно отправлять в онкодиспансер в Симферополь. И так со всеми процедурами. Может, я все вижу через призму московских больниц, но там была правильная школа: в центре Блохина полное обследование проходят за день, в том числе УЗИ, КТ, биопсию. Через неделю можно начинать лечение", — перечисляет собеседник.

В Ялтинской больнице, утверждает Барановский, иные порядки: заведующий хирургическим отделением требовал, чтобы он каждое направление на КТ или МРТ обосновывал. "Если сочтет нужным, то подпишет. На мой вопрос, для чего эти сложности, ведь я имею право сам назначать направления, не обосновывая их (у меня их по два десятка в день), он заявил: "Это все деньги, чем меньше мы направляем, тем больше премия".

Помимо этого, врач узнал, что между горбольницей Ялты и симферопольским онкодиспансером не было договора на оказание услуг, поэтому диспансер в принципе отказывал пациентам в бесплатной биопсии.

Савельев (главврач Ялтинской городской больницы № 1. — Прим. ред.) сказал, что по форме № 57 должны принимать всех пациентов. Но главный врач онкодиспансера говорил, что они не могут работать только на Ялту, делая биопсию всем подряд. И он прав: если специалисты не могут сами делать биопсию в Ялте, то должен быть договор на оказание услуг. В итоге пациенты с моими направлениями приезжали обратно", — уверяет Барановский.

РИА Новости попыталось связаться с Владимиром Савельевым. В приемной корреспонденту сообщили, что главврач никому не дает комментарии, и посоветовали отправить запрос по "Почте России" . На звонки по мобильному Савельев не отвечал.

Местным СМИ в середине января он предоставлял краткие комментарии: по его словам, договор на исследования с онкодиспансером заключать не нужно, поэтому он не знает, почему пациентов в диспансере не принимают.

Ваше последнее слово

Савельев уволил Барановского 21 декабря 2018 года по статье за систематические нарушения. Кабинет закрыли на замок, пока прием не ведется.

"В тот день ко мне вошли несколько представителей администрации больницы и вручили приказ об увольнении. Точнее, сначала один выговор, потом второй, а затем приказ. Новостью для меня это не было: травля продолжалась с сентября. Я что-то сказал из разряда "Объясните, за что конкретно?", но меня не слушали. Пытались спровоцировать вопросами: "Вы хотите произнести какие-то последние слова?" Я ответил лишь одно: "Да, хочу. До свидания". Потом я с заявлениями пошел к главному врачу, но он меня не принял, сухо заявив, что "если есть вопросы, я могу идти с ними в суд", — объясняет Барановский.

Воспользовавшись рекомендацией, врач обжаловал увольнение в суде. Помимо этого, 27 декабря Барановский написал заявление, чтобы его вновь приняли врачом-онкологом, ведь вакансия свободна. Однако ему отказали, сославшись на то, что он не предоставил копии документов. Первое предварительное заседание суда состоится шестого февраля. По ходатайству больницы оно пройдет в закрытом режиме.

"Хотя все документы у них в больнице есть. Господин главный врач мне сказал, что в Крыму я работу не найду. Собственно, так и есть примерно. Поэтому второй иск — по поводу отказа принять меня на работу", — уточнил Барановский.

Направление самому себе

Местные жители восприняли увольнение онколога в штыки. В городских сообществах в соцсетях развернулась дискуссия о том, каким врачом был Барановский — плохим или хорошим. Впрочем, все пользователи сходятся в одном: в городе с населением почти в 80 тысяч человек (это без учета населенных пунктов от Гурзуфа до Фороса, которые входят в Большую Ялту) поликлиника без онколога работать не может.

Корреспондент РИА Новости поговорила с некоторыми пациентами. Светлана Зайцева (все фамилии изменены) рассказала, что уволенный врач помог ей получить лекарства для поднятия гемоглобина и "выбил их через Москву", потому как лечение, подобранное терапевтом в Ялте, не помогало. "Пока приняла весь курс препарата, оказалось, что онколога в поликлинике уволили, теперь нет ни одного врача по этому профилю. Пришлось обратиться в частную клинику, потому что в Симферополе в онкодиспансере никакой помощи не оказали", — разводит руками Светлана.

Алена Мишина посетовала на то, что Барановский не смог дать направление на некоторые анализы, поэтому она была вынуждена идти в частную лабораторию. А дальше — ловкость рук. "Обратились к онкологу-хирургу Дмитрию Какунину, который работает как в горбольнице, так и в частной клинике. На приеме в платном медучреждении он выписал нам направление в Ливадию (стационар Ялтинской больницы № 1, расположен в поселке Ливадия), то есть к самому себе. Вот такой каламбур. Но иначе в Ливадию не примут", — объясняет сложную схему Алена.

И продолжает делиться особенностями лечения: "Наверное, надо быть самим Богом, чтобы получить направления на КТ и МРТ. В онкоцентре имени Ефетова в Симферополе три раза говорили, что все хорошо, и это с метастазами в лимфе. В итоге нас все же приняли после жалобы, написанной мной в Министерство здравоохранения в Москву. Сделать УЗИ в поликлинике невозможно — очередь на пару месяцев вперед. Такая же ситуация с анализами на гормоны, половые инфекции, атипичные клетки, на вирус папилломы у гинеколога — все это только платно".

Не все хотят быть онкологами

Онколога в поликлинику пока так и не нашли. Главврач Савельев решил вопрос оригинально. Как объяснила РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава Крыма Елена Чирва, в стационаре Ялтинской горбольницы есть самостоятельное отделение онкологии и хирургических методов лечения (там, где работает Дмитрий Какунин). Врачи стационара будут совмещать основную работу и принимать пациентов в поликлинике. Чирва не смогла уточнить, как именно медикам удастся совмещать и прием, и лечение с учетом того, что стационар находится в отдаленной части города.

"Пока это временная схема, она должна заработать первого февраля. Врача на отдельную ставку не нашли. Не все хотят быть онкологами", — подытожила Чирва. При этом среди вакансий на сайте больницы ставки онколога нет, хотя еще недавно она там упоминалась.

С просьбой разъяснить ситуацию РИА Новости обратилось в республиканское Министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что Барановский был уволен по причине окончания срочного трудового договора. По информации Минздрава, в Ялтинской горбольнице есть два онкологических кабинета. "По штату в учреждении две ставки врачей-онкологов, штат укомплектован полностью. Прием ведется в соответствии с записью", — говорится в письме за подписью замминистра Николая Деркача. Также отмечается, что договор о проведении обследований пациентов между Ялтинской больницей и Крымским республиканским онкодиспансером заключен с первого января до 31 декабря 2019 года. Никакой информации о массовом отказе в проведении КТ и МРТ в ведомство не поступало, отчитались чиновники.

Проблему не видит и глава Минздрава РК Александр Голенко . Тридцать первого января в Ялте прошло выездное заседание Совета министров республики, которое транслировалось в прямом эфире. Во время доклада Голенко затронул в том числе историю с врачом-онкологом в Ялте.

Приводим его комментарий без купюр: "Тридцать коек онкологии работает в стационаре, причем работает на полную катушку 365 дней в году, это очень хороший показатель. Практически круглосуточно она заполнена. В амбулаторной поликлинике две должности врача-онколога тоже укомплектованы. Уволенный врач-онколог, о котором у нас говорят здесь много, — просто средства массовой информации спекулируют на этой теме — он уволен после года отработки, имея много замечаний и по трудовой дисциплине, и по качеству своей работы. Тем не менее эта должность сейчас укомплектована, онкологическая помощь оказывается. Причем в Ялте с этого года оказывается и химиотерапия, не нужно ялтинцам ездить на химиотерапию, если она назначена, можно проводить прямо здесь — на стационарных и амбулаторных койках".

Дмитрий Барановский проработал не год, как сообщил министр, а полгода. Но это, конечно, не так важно. Интересный нюанс: в Минздраве РК заявили, что врач Барановский уволен по истечении срочного трудового договора. Однако в распоряжении редакции есть копия приказа об увольнении, где говорится, что причина — "неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей".

Вслед за выступлением Голенко ялтинские группы в соцсетях заполнились комментариями возмущенных жителей города. Руководителя ведомства обвинили в лукавстве. "Я утверждаю, что в поликлинике Ялты нет онколога, а тем более — двух. Лично сегодня звонила в регистратуру. Нет приема! Министр просто повторил то, в чем его заверил главный врач Савельев? А проверять то, что в докладных записках, не надо? Врут все!" — высказалась Алла Кирячек, которая много лет наблюдается у онколога.

"Когда министр сообщил, что проблемы с онкологом нет и работают два врача, я позвонила в поликлинику записаться, но в регистратуре, как всегда, трубку не брали. В приемной ответили, что к онкологу нужно обратиться в ливадийскую больницу (Ялтинская горбольница № 1. — Прим. ред.) к заведующему онкоотделением Какунину. Но он только ведет отбор больных на госпитализацию, а так нужно обращаться к нему в платную клинику, прием 1500 рублей", — отметила пользователь Ирина. Были и другие, менее корректные, комментарии.

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. РИА Новости будет следить за развитием ситуации вокруг должности врача-онколога в ялтинской поликлинике.