Бездомные коты способны вылечить рак

Иностранные ученые выдвинули предположение, что бездомные коты и кошки могут лечить онкологию, однако причины данного феномена остаются загадкой.

В процессе исследования были изучены медицинские отчеты онкологических клиник, в которых происходили неожиданные и невероятные с точки зрения науки исцеления больных раком. Оказалось, что большинство внезапно излечившихся подкармливали бездомных животных.

Ученые считают, что причиной выздоровления является зависимость котов и «тонкий мир связей». Однако такую теорию в научном мире восприняли скептически. Некоторые специалисты считают, что представители кошачьих никак не могут влиять на лечение онкологии, рассказывают "Актуальные новости".