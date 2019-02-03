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Бездомные коты способны вылечить рак 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Иностранные ученые выдвинули предположение, что бездомные коты и кошки могут лечить онкологию, однако причины данного феномена остаются загадкой.
В процессе исследования были изучены медицинские отчеты онкологических клиник, в которых происходили неожиданные и невероятные с точки зрения науки исцеления больных раком. Оказалось, что большинство внезапно излечившихся подкармливали бездомных животных.
Ученые считают, что причиной выздоровления является зависимость котов и «тонкий мир связей». Однако такую теорию в научном мире восприняли скептически. Некоторые специалисты считают, что представители кошачьих никак не могут влиять на лечение онкологии, рассказывают "Актуальные новости".
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