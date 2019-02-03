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Ученые нашли способ омолодить мозг на десять лет 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Колумбийского университета установили, что регулярные аэробные нагрузки способны улучшить когнитивные функции мозга и «омолодить» его как у пожилых людей, так и у молодежи в возрасте 20 лет.
В эксперименте приняли участие 132 добровольца в возрасте от 20 до 67 лет. Участники исследования регулярно, 4 раза в неделю, занимались различными видами спорта на протяжении шести месяцев.
Тем, кто посещал все тренировки, особенно аэробику, удалось сильно замедлить процесс снижения мыслительных способностей из-за старения. У многих были зафиксированы когнитивные улучшения. Ученые утверждают, что у занимавшихся аэробикой 40-летних добровольцев мозг «скинул» десять лет, у 60-летних — целых 20.
Эксперты отмечают, что помимо улучшений функций мозга, у подопытных было обнаружено увеличение толщины в области его внешнего слоя, пишет Genetic Engineering & Biotechnology News.
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