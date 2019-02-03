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Назван возраст людей наиболее склонных к ожирению 

ТК «Звезда» + ещё 9 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Рост числа людей страдающих ожирением эксперты связывают не только с нездоровыми пищевыми привычками, но и с новыми способами медицинской диагностики.
Люди старше 55 лет более других подвержены избыточному весу и чаще страдают от заболеваний связанных с ожирением. Таковы данные российского Минздрава.
Все из-за того, что россияне перешагнув пятидесятилетний рубеж практически не занимаются спортом, сводят на нет всю физическую активность, сохраняя при этом нездоровые пищевые привычки, сетуют диетологи.
«Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысячи килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем ее», — приводит RT мнение внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна.
Эксперт отметил, что в последние годы ожирение значительно «помолодело».
Поэтому специалист считает необходимым с детства приучать детей к здоровому питанию и любительскому спорту.
В Минздраве отметили тревожную статистику, согласно которой количество людей страдающих от ожирения в той или иной форме выросло за последние три года до двух миллионов человек.
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