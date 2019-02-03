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Как узнать, какие прививки были сделаны в детстве 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Рамблер
Во взрослом возрасте многим становится интересно, какие прививки были сделаны человеку, пока он был маленьким ребенком.
Узнать эту информацию зачастую бывает сложно. И вот с чего стоит начать:
Самый простой вариант — постараться найти свою детскую медицинскую карту. Правда, этот вариант подходит, пожалуй, лишь самым педантичным людям. Зачастую карты с течением времени попросту теряются, а вместе с ней и информация о вакцинации.
Копию карты можно получить, сделав запрос на адрес городского управления здравоохранения. Дубликат запроса также стоит направить в поликлинику, к которой человек был прикреплен в детстве.
Если получить копию карты тоже нет возможности, то нужно обратиться в медицинское учреждение с описанием своей проблемы. Там предложат сдать анализы на наличие антител, по результатам которых и станет ясно, какие прививки необходимо сделать теперь.
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