Как узнать, какие прививки были сделаны в детстве

Во взрослом возрасте многим становится интересно, какие прививки были сделаны человеку, пока он был маленьким ребенком.

Узнать эту информацию зачастую бывает сложно. И вот с чего стоит начать:

Самый простой вариант — постараться найти свою детскую медицинскую карту. Правда, этот вариант подходит, пожалуй, лишь самым педантичным людям. Зачастую карты с течением времени попросту теряются, а вместе с ней и информация о вакцинации.

Копию карты можно получить, сделав запрос на адрес городского управления здравоохранения. Дубликат запроса также стоит направить в поликлинику, к которой человек был прикреплен в детстве.

Если получить копию карты тоже нет возможности, то нужно обратиться в медицинское учреждение с описанием своей проблемы. Там предложат сдать анализы на наличие антител, по результатам которых и станет ясно, какие прививки необходимо сделать теперь.