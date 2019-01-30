Ученые создали лечебных куриц

Специалисты из Рослинского института Шотландии изменили ДНК куриц. Новые домашние животные способны нести особо полезные для здоровья яйца.

Они могут быть использованы для терапии определённых видов рака и артрита, передаёт «New Infoirm».

Куриные яйца уже используются в медицинских целях: в них выращивают вирусы, которые потом применяются как вакцина. Нынешний подход учёных кардинально отличается от предыдущего. Необходимые белки кодируются в ДНК птицы, после чего их вырабатывает её организм. Это никак не вредит самим птицам.

Во время первых испытаний исследователи добавляли два белка: «IFNalpha2a» (против вирусов и рака) и «макрофаг-CSF» (ускоряет заживление повреждённых тканей). Они пришли к выводу, что производство медицинских белков таким образом стоит значительно меньше, чем любым другим принятым в лабораториях способом.