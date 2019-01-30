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Ученые создали лечебных куриц 

News.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos
Специалисты из Рослинского института Шотландии изменили ДНК куриц. Новые домашние животные способны нести особо полезные для здоровья яйца.
Они могут быть использованы для терапии определённых видов рака и артрита, передаёт «New Infoirm».
Куриные яйца уже используются в медицинских целях: в них выращивают вирусы, которые потом применяются как вакцина. Нынешний подход учёных кардинально отличается от предыдущего. Необходимые белки кодируются в ДНК птицы, после чего их вырабатывает её организм. Это никак не вредит самим птицам.
Во время первых испытаний исследователи добавляли два белка: «IFNalpha2a» (против вирусов и рака) и «макрофаг-CSF» (ускоряет заживление повреждённых тканей). Они пришли к выводу, что производство медицинских белков таким образом стоит значительно меньше, чем любым другим принятым в лабораториях способом.
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